Курский губернатор назвал ужасными часть учебных центров Минобороны

В конце сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.