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Курский губернатор назвал ужасными часть учебных центров Минобороны

Ведомости

Некоторые учебные части Минобороны находятся в ужасном состоянии, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны», – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, Старовойт обратил внимание на отсутствие в таких частях кроватей, плохое состояние плаца, столовой и душевых, нехватку обмундирования и др.

«Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», – отметил он.

Старовойт заявил, что у него «есть вопросы» касательно тактики и хода проведения спецоперации на Украине, однако, по его мнению, «разбираться» с накопившимися вопросами необходимо после завершения спецоперации, а сейчас нужно оказать всестороннюю поддержку российской армии.

Частичная мобилизация и формирование частей территориальной обороны в Курской области завершается, добавил он.

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В конце сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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