Курский губернатор назвал ужасными часть учебных центров Минобороны
Некоторые учебные части Минобороны находятся в ужасном состоянии, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны», – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, Старовойт обратил внимание на отсутствие в таких частях кроватей, плохое состояние плаца, столовой и душевых, нехватку обмундирования и др.
«Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», – отметил он.
Старовойт заявил, что у него «есть вопросы» касательно тактики и хода проведения спецоперации на Украине, однако, по его мнению, «разбираться» с накопившимися вопросами необходимо после завершения спецоперации, а сейчас нужно оказать всестороннюю поддержку российской армии.
Частичная мобилизация и формирование частей территориальной обороны в Курской области завершается, добавил он.
В конце сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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