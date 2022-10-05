Песков прокомментировал нехватку средств для мобилизованных в регионах
Сложности регионов с выплатами для мобилизованных из-за дефицита бюджета будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, сообщил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что у региона нет возможности назначить дополнительные выплаты гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.
«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край – 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают такие заявления и почему в регионах не хватает денег, Песков отметил, что это дополнительные расходы и не у всех субъектов есть необходимые резервы.
«Много программ развития работает в регионах и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», – сказал пресс-секретарь президента.
В конце сентября на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать то же денежное довольствование, что и контрактники, – не менее 195 000 руб. в месяц, поскольку по указу президента России Владимира Путина, мобилизованные приравниваются к служащим по контракту. При этом в некоторых регионах мобилизованным пообещали дополнительные выплаты: в частности, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал каждому из них единоразовую выплату в размере 200 000 руб., в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, такую же сумму пообещал ежемесячно выплачивать своим призванным сотрудникам «КамАЗ».