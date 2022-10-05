Песков прокомментировал нехватку средств для мобилизованных в регионах

«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край – 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают такие заявления и почему в регионах не хватает денег, Песков отметил, что это дополнительные расходы и не у всех субъектов есть необходимые резервы.