Воробьев пообещал мобилизованным в Подмосковье выплаты в 200 000 рублей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, который, в том числе, предполагает зачисление без очереди в детсады и их бесплатное посещение, а также бесплатное питание и кружки в школе. Помимо этого, членам семьи помогут в поиске работы и получении дополнительного образования. Если в семье есть дети-инвалиды, пожилые родственники, а также инвалиды I и II группы, то власти Москвы обеспечат им социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи.