Воробьев пообещал мобилизованным в Подмосковье выплаты в 200 000 рублей
Жителям Московской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации, выплатят по 200 000 руб., сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 000 руб. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты», – написал он.
Детям мобилизованных и добровольцев будет отдаваться приоритет при зачислении в детские сады, а само их посещение в регионе станет бесплатным. Для детей школьного возраста будут организованы бесплатные завтраки и обеды, кружки и продленка. К каждому пункту призыва будет прикреплен социальный консультант, который поможет решить социальные вопросы и окажет помощь пожилым родителям мобилизованных, также пообещал Воробьев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, который, в том числе, предполагает зачисление без очереди в детсады и их бесплатное посещение, а также бесплатное питание и кружки в школе. Помимо этого, членам семьи помогут в поиске работы и получении дополнительного образования. Если в семье есть дети-инвалиды, пожилые родственники, а также инвалиды I и II группы, то власти Москвы обеспечат им социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В разъяснениях Минобороны утверждалось, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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