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Воробьев пообещал мобилизованным в Подмосковье выплаты в 200 000 рублей

Ведомости

Жителям Московской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации, выплатят по 200 000 руб., сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 000 руб. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты», – написал он.

Детям мобилизованных и добровольцев будет отдаваться приоритет при зачислении в детские сады, а само их посещение в регионе станет бесплатным. Для детей школьного возраста будут организованы бесплатные завтраки и обеды, кружки и продленка. К каждому пункту призыва будет прикреплен социальный консультант, который поможет решить социальные вопросы и окажет помощь пожилым родителям мобилизованных, также пообещал Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, который, в том числе, предполагает зачисление без очереди в детсады и их бесплатное посещение, а также бесплатное питание и кружки в школе. Помимо этого, членам семьи помогут в поиске работы и получении дополнительного образования. Если в семье есть дети-инвалиды, пожилые родственники, а также инвалиды I и II группы, то власти Москвы обеспечат им социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В разъяснениях Минобороны утверждалось, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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