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Рогов сообщил о значительном стягивании ВСУ в Запорожскую область

Ведомости

Вооруженные силы Украины стянули к линии соприкосновения с Запорожскую областью значительное количество оружия и людей, их число намного больше, чем за все время проведения специальной военной операции России, об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — сказал он (цит. по ТАСС).

По его словам, несмотря на большие потери ВСУ, украинская армия продолжает наступать на линии соприкосновения в Запорожской области. Он отметил, что все потери «быстро восполняются». «Активность их вообще не снижалась, потерь у них все больше», — сказал он.

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Накануне, 5 октября, были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области. Кроме того, накануне он также поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Кроме того, он поручил принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности обращения Путина 5 октября по поводу смены статуса спецоперации и переформатировании ее в контртеррористическую операцию (КТО). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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