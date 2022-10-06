Рогов сообщил о значительном стягивании ВСУ в Запорожскую область
Вооруженные силы Украины стянули к линии соприкосновения с Запорожскую областью значительное количество оружия и людей, их число намного больше, чем за все время проведения специальной военной операции России, об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — сказал он (цит. по ТАСС).
По его словам, несмотря на большие потери ВСУ, украинская армия продолжает наступать на линии соприкосновения в Запорожской области. Он отметил, что все потери «быстро восполняются». «Активность их вообще не снижалась, потерь у них все больше», — сказал он.
Накануне, 5 октября, были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области. Кроме того, накануне он также поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Кроме того, он поручил принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности обращения Путина 5 октября по поводу смены статуса спецоперации и переформатировании ее в контртеррористическую операцию (КТО).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса