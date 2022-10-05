Песков опроверг данные об изменении формата спецоперации на Украине
Переформатирование специальной военной операции (СВО) в контртеррористическую операцию (КТО) — прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главу государства Дмитрий Песков.
«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — отметил представитель Кремля.
Песков также опроверг информацию о том, что Путин 5 октября может выступить с обращением о смене статуса специальной военной операции на Украине «Нет, это не так», — подчеркнул пресс-секретарь.
КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае, если спецоперацию будет переформатирована в КТО, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента РФ, председателя правительства Российской Федерации, председателей Госдумы и Совфеда.
После объявления режима КТО власти региона могут вводить ограничения на перемещения населения и закрыть границы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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