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Песков опроверг данные об изменении формата спецоперации на Украине

Ведомости

Переформатирование специальной военной операции (СВО) в контртеррористическую операцию (КТО) — прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главу государства Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — отметил представитель Кремля.

Песков также опроверг информацию о том, что Путин 5 октября может выступить с обращением о смене статуса специальной военной операции на Украине «Нет, это не так», — подчеркнул пресс-секретарь.

КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае, если спецоперацию будет переформатирована в КТО, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента РФ, председателя правительства Российской Федерации, председателей Госдумы и Совфеда.

После объявления режима КТО власти региона могут вводить ограничения на перемещения населения и закрыть границы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных