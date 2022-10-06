Газета
Политика

В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения мобилизованных

Ведомости

Председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, заявил член комитета нижней палаты по обороне Андрей Гурулев.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. Внимание, вопрос: где?» — заявил Гурулев (цитата по «Интерфаксу»).

На портале «Объясняем.рф.» ранее появилось сообщение о том, что призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, при этом государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы.

В конце сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

21 сентября Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных