В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения мобилизованных
Председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, заявил член комитета нижней палаты по обороне Андрей Гурулев.
«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. Внимание, вопрос: где?» — заявил Гурулев (цитата по «Интерфаксу»).
На портале «Объясняем.рф.» ранее появилось сообщение о том, что призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, при этом государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы.
В конце сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
21 сентября Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
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