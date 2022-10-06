В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения мобилизованных

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. Внимание, вопрос: где?» — заявил Гурулев (цитата по «Интерфаксу»).