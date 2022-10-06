В Белоруссии заявили о формировании ударных группировок в соседних странах НАТО
НАТО может создать ударные группировки на основе имеющихся сил, расположенных в сопредельных с Белоруссией странах, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – цитирует его ТАСС.
Министр также заявил, что сосредоточение Польшей и ранее Украиной своих сил на границе с Белоруссией фактически было открытой демонстрацией Запада готовности «развязать агрессию против Белоруссии», передает «БелТА».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у западных стран с Белоруссией «свои счеты», из-за которых большая часть войск НАТО сосредоточена в государствах, граничащих с Белоруссией. Наибольшую активность в вопросах боевой подготовки демонстрирует Польша, которая к тому же наращивает военный бюджет, подчеркнул Лукашенко.
Всего, по данным Лукашенко, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах. Лукашенко также заявил, что Белоруссия принимает участие в российской специальной военной операции на Украине, хотя своих военных туда не посылает.
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