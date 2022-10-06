В Белоруссии заявили о формировании ударных группировок в соседних странах НАТО

Всего, по данным Лукашенко, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах. Лукашенко также заявил, что Белоруссия принимает участие в российской специальной военной операции на Украине, хотя своих военных туда не посылает.