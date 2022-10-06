Опубликован текст Конституции России с четырьмя новыми регионами
В текст главы 3 Конституции России «Федеративное устройство» внесены изменения – в перечень субъектов РФ включены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав страны по итогам референдумов. Обновленный документ опубликован на портале правовой информации.
«В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая народная республика... Луганская народная республика... Запорожская область... Херсонская область», – говорится в документе.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.