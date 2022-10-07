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Бразилия, Мексика и Аргентина не поддержали заявление ОАГ по Украине

Ведомости

Заявление Организации американских государств (ОАГ) с осуждением действий России на Украине не поддержали девять стран. Об этом говорится в сообщении ОАГ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Документ, представленный министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро, не подписали представители Бразилии, Мексики, Аргентины, Никарагуа, Сальвадора, Боливии, Гондураса и др. Подписали документ, в том числе, США, Канада, Колумбия и др.

В апреле Совет ОАГ приостановил статус России в качестве наблюдателя до тех пор, пока она «не выведет свои войска и технику за международно признанные границы Украины». Тогда от голосования по данному решению Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас и несколько других стран воздержались.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает решение совета ОАГ «серьезной ошибкой». По его словам, после такого решения ОАГ стала слабее и оттолкнула «надежного друга».

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Накануне был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных