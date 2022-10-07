Бразилия, Мексика и Аргентина не поддержали заявление ОАГ по Украине
Заявление Организации американских государств (ОАГ) с осуждением действий России на Украине не поддержали девять стран. Об этом говорится в сообщении ОАГ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Документ, представленный министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро, не подписали представители Бразилии, Мексики, Аргентины, Никарагуа, Сальвадора, Боливии, Гондураса и др. Подписали документ, в том числе, США, Канада, Колумбия и др.
В апреле Совет ОАГ приостановил статус России в качестве наблюдателя до тех пор, пока она «не выведет свои войска и технику за международно признанные границы Украины». Тогда от голосования по данному решению Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас и несколько других стран воздержались.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает решение совета ОАГ «серьезной ошибкой». По его словам, после такого решения ОАГ стала слабее и оттолкнула «надежного друга».
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Накануне был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.
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