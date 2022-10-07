Бразилия, Мексика и Аргентина не поддержали заявление ОАГ по Украине

В апреле Совет ОАГ приостановил статус России в качестве наблюдателя до тех пор, пока она «не выведет свои войска и технику за международно признанные границы Украины». Тогда от голосования по данному решению Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас и несколько других стран воздержались.