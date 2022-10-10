Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей Украины

Ранее в украинских СМИ начали сообщать о взрывах в центре Киева. Позже мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек.