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Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей Украины

Ведомости

На всей территории Украины не утихает воздушная тревога, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он. 

Ранее в украинских СМИ начали сообщать о взрывах в центре Киева. Позже мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек.

Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В украинских СМИ сообщали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных