Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей Украины
На всей территории Украины не утихает воздушная тревога, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он.
Ранее в украинских СМИ начали сообщать о взрывах в центре Киева. Позже мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В украинских СМИ сообщали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества.
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