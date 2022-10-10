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Бастрыкин подписал указ о создании управлений СК в новых регионах

Ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений СК на территории новых регионов страны, сообщается на сайте ведомства.

«Председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным подписан приказ о создании следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям», – говорится в сообщении.

Бастрыкин также утвердил положения о созданных следственных управлениях, добавили там.

На прошлой неделе Бастрыкин заявил, что в новых регионах будут работать самые опытные и энергичные следователи. Сейчас в Донбассе и на Украине работают более 500 сотрудников СК. Ведомство завершило расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима, сказал он.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. 6 октября был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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