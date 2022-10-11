В МИДе предупредили США об опасности «неконтролируемой эскалации»
Прямое столкновение с США и НАТО не входит в интересы России, при этом Москве придется идти на контрмеры из-за растущей вовлеченности США и ЕС в конфликт на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «РИА Новости».
«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — сказал дипломат. Рябков указал на непрекращающуюся военную помощь США Украине, включая обучение украинских военных, предоставление разведданных, спутниковых снимков и планирование операций ВСУ.
В МИДе подчеркнули, что Россия не стремится к прямому столкновению с США и НАТО. Рябков также предупредил Запад об «опасности неконтролируемой эскалации».
Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вновь назвал Вашингтон стороной конфликта. По его словам, это подтверждают заявления американских властей о готовности поставить Киеву дополнительное вооружение. Антонов также предостерег США от пересечения «красных линий, к которым они вплотную приблизились».
Накануне президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по инфраструктурным объектам на Украине. В Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. Так, 4 октября Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
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