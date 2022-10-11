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Политика

В МИДе предупредили США об опасности «неконтролируемой эскалации»

Ведомости

Прямое столкновение с США и НАТО не входит в интересы России, при этом Москве придется идти на контрмеры из-за растущей вовлеченности США и ЕС в конфликт на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «РИА Новости». 

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — сказал дипломат. Рябков указал на непрекращающуюся военную помощь США Украине, включая обучение украинских военных, предоставление разведданных, спутниковых снимков и планирование операций ВСУ. 

В МИДе подчеркнули, что Россия не стремится к прямому столкновению с США и НАТО. Рябков также предупредил Запад об «опасности неконтролируемой эскалации».

Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вновь назвал Вашингтон стороной конфликта. По его словам, это подтверждают заявления американских властей о готовности поставить Киеву дополнительное вооружение. Антонов также предостерег США от пересечения «красных линий, к которым они вплотную приблизились». 

Накануне президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по инфраструктурным объектам на Украине. В Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. Так, 4 октября Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных