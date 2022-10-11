В МИДе предупредили США об опасности «неконтролируемой эскалации»

Прямое столкновение с США и НАТО не входит в интересы России, при этом Москве придется идти на контрмеры из-за растущей вовлеченности США и ЕС в конфликт на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «РИА Новости».