Президенты «Бухарестской девятки» осудили обстрелы городов Украины

«Бухарестская девятка» отметила, что «военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности», и потребовала от России прекратить атаки на гражданские объекты. Также лидеры стран заявили, что считают неприемлемыми угрозы со стороны России о применении ядерного оружия. «В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников», – сказано в заявлении.