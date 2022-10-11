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Президенты «Бухарестской девятки» осудили обстрелы городов Украины

Ведомости

Лидеры стран «Бухарестской девятки» осудили удары России по украинским городам, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте президента Польши Анджея Дуды.

«Мы, президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, осуждаем недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями», – говорится в заявлении.

«Бухарестская девятка» отметила, что «военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности», и потребовала от России прекратить атаки на гражданские объекты. Также лидеры стран заявили, что считают неприемлемыми угрозы со стороны России о применении ядерного оружия. «В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников», – сказано в заявлении.

Усиленные обстрелы украинской территории начались 10 октября после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.

Как сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, в результате обстрелов 10 октября погибло 11 человек, пострадало 87 человек, а также было повреждено около 70 объектов, из них 29 – объекты критической инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных