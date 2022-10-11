Президенты «Бухарестской девятки» осудили обстрелы городов Украины
Лидеры стран «Бухарестской девятки» осудили удары России по украинским городам, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте президента Польши Анджея Дуды.
«Мы, президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, осуждаем недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями», – говорится в заявлении.
«Бухарестская девятка» отметила, что «военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности», и потребовала от России прекратить атаки на гражданские объекты. Также лидеры стран заявили, что считают неприемлемыми угрозы со стороны России о применении ядерного оружия. «В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников», – сказано в заявлении.
Усиленные обстрелы украинской территории начались 10 октября после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.
Как сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, в результате обстрелов 10 октября погибло 11 человек, пострадало 87 человек, а также было повреждено около 70 объектов, из них 29 – объекты критической инфраструктуры.