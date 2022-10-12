Грузию избрали членом Совета ООН по правам человека

Помимо Грузии, в Совет ООН по правам человека вошли еще 13 новых стран-участниц, в том числе Киргизия, Алжир, Германия и Чили. Всего в составе Совета числятся 47 государств, при этом у группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест, одно из которых в этом году и заняла Грузия. У Азии и Африки – по 13, у Латинской Америки – 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – 7 мест.