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Грузию избрали членом Совета ООН по правам человека

Ведомости

В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Грузия была избрана членом Совета по правам человека на трехлетний срок, с 2023 по 2025 г., об этом сообщил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в своем аккаунте в Facebook (информационный ресурс, запрещенный в России и принадлежащий корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я поздравляю Грузию с избранием в члены Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. Указанное является важным успехом нашей страны и дает нам возможность утвердить преданность Грузии к фундаментальным ценностям по правам человека и активно принимать участие в обеспечении их защиты глобально», — сказано в сообщении.

Это второй раз, когда Грузия была избрана членом Совета ООН по правам человека. Впервые республика была избрана в этот орган в 2016 г.

Помимо Грузии, в Совет ООН по правам человека вошли еще 13 новых стран-участниц, в том числе Киргизия, Алжир, Германия и Чили. Всего в составе Совета числятся 47 государств, при этом у группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест, одно из которых в этом году и заняла Грузия. У Азии и Африки – по 13, у Латинской Америки – 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – 7 мест.

Члены Совета избираются большинством голосов делегатов Генеральной ассамблеи путем прямого тайного голосования сроком на три года. При этом членство в Совете ООН может быть приостановлено по решению двух третей голосов из-за систематического нарушения прав человека. В частности, 7 апреля после начала специальной военной операции на Украине Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных