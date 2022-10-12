Грузию избрали членом Совета ООН по правам человека
В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Грузия была избрана членом Совета по правам человека на трехлетний срок, с 2023 по 2025 г., об этом сообщил глава МИД республики Илья Дарчиашвили в своем аккаунте в Facebook (информационный ресурс, запрещенный в России и принадлежащий корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Я поздравляю Грузию с избранием в члены Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. Указанное является важным успехом нашей страны и дает нам возможность утвердить преданность Грузии к фундаментальным ценностям по правам человека и активно принимать участие в обеспечении их защиты глобально», — сказано в сообщении.
Это второй раз, когда Грузия была избрана членом Совета ООН по правам человека. Впервые республика была избрана в этот орган в 2016 г.
Помимо Грузии, в Совет ООН по правам человека вошли еще 13 новых стран-участниц, в том числе Киргизия, Алжир, Германия и Чили. Всего в составе Совета числятся 47 государств, при этом у группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест, одно из которых в этом году и заняла Грузия. У Азии и Африки – по 13, у Латинской Америки – 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – 7 мест.
Члены Совета избираются большинством голосов делегатов Генеральной ассамблеи путем прямого тайного голосования сроком на три года. При этом членство в Совете ООН может быть приостановлено по решению двух третей голосов из-за систематического нарушения прав человека. В частности, 7 апреля после начала специальной военной операции на Украине Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса