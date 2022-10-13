Токаев предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянную площадку

Саммит СВМДА проходит шестой раз. Он начал работу На «полях» саммита президент России Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.