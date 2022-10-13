Токаев предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянную площадку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сделать финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) постоянной действующей площадкой, об этом он заявил на открытии мероприятия.
«Предлагаю трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов», — сказал Токаев (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, эта трансформация позволит способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках СВМДА.
Саммит СВМДА проходит шестой раз. Он начал работу На «полях» саммита президент России Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса