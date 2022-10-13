Песков прокомментировал слова Зеленского о возможных провокациях со стороны России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных провокациях со стороны России. По словам Пескова, Россия не будет действовать в ущерб себе.
«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Ранее Зеленский в интервью ZDF заявил, что Россия может нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре (ГТС), а после обвинить в этом Украину. По его словам, таким образом у Москвы появится повод для «ответного удара» по украинской ГТС.
Инцидент на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) российский лидер назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». Он добавил, что их ремонт будет иметь смысл только в случае дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. В то же время, отметил Путин, Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке «Северного потока — 2».
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