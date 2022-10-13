Столтенберг заявил, что НАТО не является участником конфликта на Украине
НАТО не является стороной конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран блока.
«НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику», — отметил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Он также поблагодарил всех членов альянса, которые «внесли значительный вклад» в поддержку Украины, и призвал продолжать ее оказывать.
11 октября Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание Столтенберга можно считать подтверждением участия НАТО в конфликте на Украине.
О том, что слова Столтенберга являются подтверждением участия НАТО в конфликте на украинской стороне, в своем Telegram-канале ранее написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Честный норвежский парень наконец-то признал это», — написал Медведев.
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