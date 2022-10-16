Мэр Донецка сообщил об обстреле здания городской администрации
Одна из ракет утром в воскресенье предположительно попала в здание администрации Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографии и видео последствий обстрела.
По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК), который приводит мэр города, Ворошиловский район Донецка утром обстреляли из города Курахово в Донецкой области.
«Выпущено 3 ракеты из американской установки М142 Himars. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал Кулемзин.
На месте ракетного удара работают пожарные. Как видно из опубликованных мэром фотографий и видео, в результате обстрела пострадали припаркованные возле администрации автомобили, в самом здании выбиты стекла.
Позднее глава города написал, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка. Кулемзин призвал граждан не покидать укрытий.
«За последние 15 минут под вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы — выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Ленинский район — выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — рассказал он.
На этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о наступлении переломного момента в освобождении всей территории Донецкой народной республики и указал на снижение интенсивности обстрелов с украинской стороны.