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Мэр Донецка сообщил об обстреле здания городской администрации

Ведомости

Одна из ракет утром в воскресенье предположительно попала в здание администрации Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографии и видео последствий обстрела.

По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК), который приводит мэр города, Ворошиловский район Донецка утром обстреляли из города Курахово в Донецкой области.

«Выпущено 3 ракеты из американской установки М142 Himars. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — написал Кулемзин.

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На месте ракетного удара работают пожарные. Как видно из опубликованных мэром фотографий и видео, в результате обстрела пострадали припаркованные возле администрации автомобили, в самом здании выбиты стекла.

Позднее глава города написал, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка. Кулемзин призвал граждан не покидать укрытий.

«За последние 15 минут под вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы — выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Ленинский район — выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — рассказал он.

На этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о наступлении переломного момента в освобождении всей территории Донецкой народной республики и указал на снижение интенсивности обстрелов с украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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