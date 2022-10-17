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В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов

Ведомости

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и планируют внести их сегодня, 17 октября, об этом сообщили «Изестия».

В рамках законопроекта бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предлагают снять с сенаторов и депутатов, а также призывать в первую очередь сотрудников силовых структур — Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и др.

По словам одного из авторов инициативы, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, поправки позволят «удовлетворить запрос общества на справедливость». Он также отметил, что призыв сотрудников силовых ведомств позволит «усилить наши позиции на фронтах».

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Уточняется, что по действующему законодательству право на отсрочку есть у семи категорий граждан, в том числе у парламентариев. Согласно законопроекту, число таких категорий граждан будет расширено до 16. В перечень войдут сыновья или родные братья погибших военнослужащих по призыву, граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери), родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом младше 18 лет или инвалидом детства I группы, а также матери с четырьмя и более детьми до 8 лет, если они воспитывают их без мужа.

Ранее с поправками в закон о мобилизации выступили и депутаты фракции ЛДПР. Парламентарии предложили на законодательном уровне предоставлять отсрочку призывникам, имеющим воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет, звание старших офицеров – старше 55 лет, а также тем, у кого на иждивении состоят три и более ребенка младше 16 лет, ребенок-инвалид, или отцам-одиночкам, воспитывающим хотя бы одного ребенка. Авторы также предложили освободить от частичной мобилизации единственного ребенка одинокого родителя, близкого родственника (сына или родного брата) ранее погибшего при исполнении или в результате получения увечий военнослужащего. Также в законопроекте оговорено, что граждане, не получившие повестку лично, должны иметь право выезжать за пределы России.

21 сентября в России начались мобилизационные мероприятия. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Позже президент России Владимир Путин подписал изменения в указ о частичной мобилизации, распространив отсрочку на студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспирантов, тех, кто учится в вечернее время, а также на студентов духовных образовательных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных