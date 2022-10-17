В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов

Ранее с поправками в закон о мобилизации выступили и депутаты фракции ЛДПР. Парламентарии предложили на законодательном уровне предоставлять отсрочку призывникам, имеющим воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет, звание старших офицеров – старше 55 лет, а также тем, у кого на иждивении состоят три и более ребенка младше 16 лет, ребенок-инвалид, или отцам-одиночкам, воспитывающим хотя бы одного ребенка. Авторы также предложили освободить от частичной мобилизации единственного ребенка одинокого родителя, близкого родственника (сына или родного брата) ранее погибшего при исполнении или в результате получения увечий военнослужащего. Также в законопроекте оговорено, что граждане, не получившие повестку лично, должны иметь право выезжать за пределы России.