Президент Грузии не исключила пересмотр безвизового режима с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду.
«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», — отметила Зурабишвили (цитата по ТАСС). По ее словам, приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой.
В конце сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Россией. По его словам, в текущей ситуации властям Грузии необходимо быть более бдительными и проявлять осторожность, «чтобы не проглядеть угрозы».
После объявление 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.
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