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Президент Грузии не исключила пересмотр безвизового режима с Россией

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», — отметила Зурабишвили (цитата по ТАСС). По ее словам, приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой. 

В конце сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Россией. По его словам, в текущей ситуации властям Грузии необходимо быть более бдительными и проявлять осторожность, «чтобы не проглядеть угрозы».

После объявление 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных