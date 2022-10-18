Блинкен заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка

«И для США выбор таков: если мы не играем роль в организации, если мы не берем на себя руководящую роль в этом, тогда одно из двух: либо это делает кто-то другой (это может быть Китай, который, опять же, не полностью отражает наши ценности и интересы), или этого никто не делает. Тогда образуется вакуум. Поэтому мы заинтересованы в лидерстве»,— сказал госсекретарь.