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Блинкен заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что если США не будут играть лидирующую роль в организации миропорядка, это место займет кто-то другой или будет вакуум. По его мнению, Китай также пытается играть роль в организации миропорядка, но этот порядок может быть «антилиберальным».

«С нашей точки зрения, это соревнование за то, что будет после периода, следующего за холодной войной. Как он будет выглядеть, чьи ценности будут отражены?» — заявил Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете. Трансляцию мероприятия вел Forbes в YouTube. 

«И для США выбор таков: если мы не играем роль в организации, если мы не берем на себя руководящую роль в этом, тогда одно из двух: либо это делает кто-то другой (это может быть Китай, который, опять же, не полностью отражает наши ценности и интересы), или этого никто не делает. Тогда образуется вакуум. Поэтому мы заинтересованы в лидерстве»,— сказал госсекретарь.

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«Китай тоже хочет порядка, но этот порядок глубоко не либеральный»,— добавил он. По мнению Блинкена, порядок, к которому стремятся США, «не идеален, но является более либеральным».

В среду Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, насчитывающую около 48 страниц. В этом документе обозначаются приоритетные направления внутренней и внешней политики администрации США, а также перечисляются основные угрозы для страны. Главными угрозами в стратегии названы растущая мощь Китая и «имперские амбиции» РФ. При этом США не хотят жесткого разделения мира на блоки, открытой конфронтации или новой холодной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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