Google заблокировал YouTube-канал Совета Федерации
Компания Google заблокировала YouTube-аккаунты Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в Telegram-канале.
«Google заблокировал аккаунты СФ в YouTube. На каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео», — говорится в публикации. Речь идет о блокировке основного канала Совфеда и аккаунта телеканала «Вместе-РФ».
В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций. В верхней палате парламента уточнили, что аккаунты восстановить невозможно. Теперь Совфед и телеканал «Вместе-РФ» продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах, подчеркнули в пресс-службе.
На YouTube Совфед присутствовал более восьми лет. Отмечается, что на канале публиковались прямые трансляции заседаний СФ, а также комментарии сенаторов и познавательные программы об истории России.
30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации — всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.
Ранее из-за санкций также были заблокированы YouTube-каналы «Ростеха», «Камаза» и ОАК. Кроме того, после введения в марте США санкций против 328 депутатов Госдумы Google заблокировала канал «Дума ТВ».
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