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Google заблокировал YouTube-канал Совета Федерации

Ведомости

Компания Google заблокировала YouTube-аккаунты Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в Telegram-канале. 

«Google заблокировал аккаунты СФ в YouTube. На каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео», — говорится в публикации. Речь идет о блокировке основного канала Совфеда и аккаунта телеканала «Вместе-РФ». 

В пояснении Google сказано, что каналы были удалены из-за санкций. В верхней палате парламента уточнили, что аккаунты восстановить невозможно. Теперь Совфед и телеканал «Вместе-РФ» продолжат публиковать контент и вести трансляции на отечественных платформах, подчеркнули в пресс-службе. 

На YouTube Совфед присутствовал более восьми лет. Отмечается, что на канале публиковались прямые трансляции заседаний СФ, а также комментарии сенаторов и познавательные программы об истории России.

30 сентября США ввели новый пакет санкций против России, в который в том числе попал Совет Федерации — всего 169 сенаторов. В минфине США напомнили, что в конце февраля ограничения уже были введены в отношении председателя СФ Валентины Матвиенко.

Ранее из-за санкций также были заблокированы YouTube-каналы «Ростеха», «Камаза» и ОАК. Кроме того, после введения в марте США санкций против 328 депутатов Госдумы Google заблокировала канал «Дума ТВ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных