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Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

Ведомости

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса после визита в королевство.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, — отметил Рамапоса (цитата по ТАСС). Он также напомнил, что ЮАР в следующем году будет председательствовать в БРИКС.

«Ряд стран находится в контакте с БРИКС и мы их заверили, что вопрос о членстве будет обсуждаться и будет принято решение», — заключил президент, пояснил, что в 2023 г. будет рассматриваться вопрос о расширении объединения.

В июле газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд сообщила, что Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление подали Аргентина и Иран.

Ананд рассказала, что в ходе саммита БРИКС 23-24 июня это обсуждали Китай, Россия и Индия. По ее словам, расширение БРИКС – хороший шаг, который усилит влияние организации в мире. По ее мнению, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии не займет много времени, потому что эти страны «уже в процессе». Лидеры стран БРИКС могут обсудить и принять решение о вступлении новых стран на саммите в ЮАР в 2023 г.

БРИКС был создан в 2006 г. по инициативе российской стороны. В него вошли пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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