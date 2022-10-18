Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС
Саудовская Аравия выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса после визита в королевство.
«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, — отметил Рамапоса (цитата по ТАСС). Он также напомнил, что ЮАР в следующем году будет председательствовать в БРИКС.
«Ряд стран находится в контакте с БРИКС и мы их заверили, что вопрос о членстве будет обсуждаться и будет принято решение», — заключил президент, пояснил, что в 2023 г. будет рассматриваться вопрос о расширении объединения.
В июле газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд сообщила, что Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление подали Аргентина и Иран.
Ананд рассказала, что в ходе саммита БРИКС 23-24 июня это обсуждали Китай, Россия и Индия. По ее словам, расширение БРИКС – хороший шаг, который усилит влияние организации в мире. По ее мнению, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии не займет много времени, потому что эти страны «уже в процессе». Лидеры стран БРИКС могут обсудить и принять решение о вступлении новых стран на саммите в ЮАР в 2023 г.
БРИКС был создан в 2006 г. по инициативе российской стороны. В него вошли пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.
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