В ДНР сообщили о продвижении российских войск на Авдеевском направлении
Российским войскам совместно с силами ДНР удалось продвинуться на Авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«На Авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк во взаимодействии с батальоном ”Сомали”», — сказал Пушилин.
Он добавил, что батальон «Спарта» также смог успешно продвинуться в районе донецкого аэропорта. При этом на Марьинском направлении существенных изменений нет, уточнил врио главы республики. По мнению Пушилина, в настоящее время наступает «переломный момент» в рамках боевых действий по освобождению ДНР.
О продвижении на Авдеевском направлении Пушилин говорил еще 10 октября. Тогда врио главы ДНР также заявлял, что 11-й полк и батальон «Сомали» двигаются в сторону Первомайского. Накануне, 18 октября, Народная милиция ДНР рассказала, что войска «продолжают проводить зачистку села Первомайское».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В настоящее время российские войска продолжают освобождать территорию ДНР. 13 октября в штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.
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