В ДНР сообщили о продвижении российских войск на Авдеевском направлении

Он добавил, что батальон «Спарта» также смог успешно продвинуться в районе донецкого аэропорта. При этом на Марьинском направлении существенных изменений нет, уточнил врио главы республики. По мнению Пушилина, в настоящее время наступает «переломный момент» в рамках боевых действий по освобождению ДНР.