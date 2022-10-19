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Турецкие военные обезвредили мину близ черноморского побережья

Ведомости

Силы подводной обороны ВМС Турции обезвредили плавучую мину в Черном море у берегов провинции Кыркларэли, сообщило минобороны страны в Twitter.

«После обнаружения мины у побережья Кайыкей/Кыркларели туда были оперативно переброшены отряды подводной обороны. Мина была обезврежена», – говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, это первый случай обнаружения мины у берегов Турции после подписания 22 июля в Стамбуле зерновой сделки. Тогда Анкара усилила противодействие минам в Черном море, разместив специальные радары и задействовав беспилотники и корабли турецких ВМС.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что зерновая сделка может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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