Турецкие военные обезвредили мину близ черноморского побережья
Силы подводной обороны ВМС Турции обезвредили плавучую мину в Черном море у берегов провинции Кыркларэли, сообщило минобороны страны в Twitter.
«После обнаружения мины у побережья Кайыкей/Кыркларели туда были оперативно переброшены отряды подводной обороны. Мина была обезврежена», – говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, это первый случай обнаружения мины у берегов Турции после подписания 22 июля в Стамбуле зерновой сделки. Тогда Анкара усилила противодействие минам в Черном море, разместив специальные радары и задействовав беспилотники и корабли турецких ВМС.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что зерновая сделка может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту.
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