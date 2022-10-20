Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед»
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики, следует из постановления, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация [Shahed Aviation Industries], связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
После этого постпредство Чехии сообщило, что ЕС согласовал санкции в отношении трех физлиц и пять компаний, четыре из которых уже находятся в санкционном списке.
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