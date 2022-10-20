Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти

Власти Украины обвиняли Франчетти в нарушении суверенитета страны, оно было связано с присоединением Крыма к России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что россиянин был одним из участников «Крымской весны», в результате которой в 2014 г. Крым вошел в состав России.