Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти
Суд в Чехии освободил россиянина Александра Франчетти, которого ранее задержали по запросу Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
«Судом в Чехии принято решение о его полном оправдании в связи с недоказанностью в инкриминируемом преступлении», — сказал Мельников, ссылаясь на представителя Франчетти в ЕСПЧ Александра Суржина.
Он напомнил, что ранее Верховный суд Чехии отказал украинской стороне в экстрадиции россиянина. Мельников уточнил, что Франчетти планирует вернуться в Россию.
При этом пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин рассказал ТАСС, что решение суда будет обжаловано обвинением. По словам дипломата, Франчетти будет ждать дальнейшего развития дела на свободе, однако в настоящее время он все еще находится в здании тюрьмы. Позже Суржин подтвердил, что прокуратура Чехии намерена обжаловать оправдательный приговор суда.
12 сентября 2021 г. российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. 14 сентября чешский суд отправил гражданина России под стражу. МИД РФ призвал Чехию освободить задержанного россиянина.
Власти Украины обвиняли Франчетти в нарушении суверенитета страны, оно было связано с присоединением Крыма к России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что россиянин был одним из участников «Крымской весны», в результате которой в 2014 г. Крым вошел в состав России.
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