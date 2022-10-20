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Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти

Ведомости

Суд в Чехии освободил россиянина Александра Франчетти, которого ранее задержали по запросу Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Судом в Чехии принято решение о его полном оправдании в связи с недоказанностью в инкриминируемом преступлении», — сказал Мельников, ссылаясь на представителя Франчетти в ЕСПЧ Александра Суржина. 

Он напомнил, что ранее Верховный суд Чехии отказал украинской стороне в экстрадиции россиянина. Мельников уточнил, что Франчетти планирует вернуться в Россию.

При этом пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин рассказал ТАСС, что решение суда будет обжаловано обвинением. По словам дипломата, Франчетти будет ждать дальнейшего развития дела на свободе, однако в настоящее время он все еще находится в здании тюрьмы. Позже Суржин подтвердил, что прокуратура Чехии намерена обжаловать оправдательный приговор суда.

12 сентября 2021 г. российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. 14 сентября чешский суд отправил гражданина России под стражу. МИД РФ призвал Чехию освободить задержанного россиянина.

Власти Украины обвиняли Франчетти в нарушении суверенитета страны, оно было связано с присоединением Крыма к России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что россиянин был одним из участников «Крымской весны», в результате которой в 2014 г. Крым вошел в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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