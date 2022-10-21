Мэр Харькова сообщил о ракетном обстреле
Российские военные нанесли удары по объектам в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетный обстрел Харькова. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы», – написал он.
По его данным, при обстреле пострадали шесть человек.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии.
Советник офиса украинского президента Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за российских ударов.
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