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Мэр Харькова сообщил о ракетном обстреле

Ведомости

Российские военные нанесли удары по объектам в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетный обстрел Харькова. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы», – написал он.

По его данным, при обстреле пострадали шесть человек.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии.

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за российских ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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