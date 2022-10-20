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Общество

Арестович предупредил украинцев о риске остаться без света, воды и тепла на месяцы

Ведомости

Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью на YouTube.

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — отметил Арестович.

По его словам, уже сейчас на территории страны 1800 населенных пунктов остались без воды, тепла и электричества. Арестович также посоветовал украинцам «вспомнить опыт 1990-х гг.».

Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба ранее призвал жителей максимально сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00. Среди приборов, которые рекомендуется отключить на целый день, названы электрообогреватель, электроплита, утюг, роутер, бойлер, телевизор, микроволновка, чайник, стиральная машина и даже холодильник. 

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину.

Несмотря на алармистские заявления украинских властей, выработка электроэнергии в стране с 10 октября увеличилась на 4,3%, писали «Ведомости». Если 9 октября Украина произвела 260,2 млн кВт·ч электричества, то 17 октября – 271,4 млн кВт·ч, следует из оперативных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от ударов скажется не сразу, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных