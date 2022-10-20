Арестович предупредил украинцев о риске остаться без света, воды и тепла на месяцы
Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью на YouTube.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — отметил Арестович.
По его словам, уже сейчас на территории страны 1800 населенных пунктов остались без воды, тепла и электричества. Арестович также посоветовал украинцам «вспомнить опыт 1990-х гг.».
Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба ранее призвал жителей максимально сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00. Среди приборов, которые рекомендуется отключить на целый день, названы электрообогреватель, электроплита, утюг, роутер, бойлер, телевизор, микроволновка, чайник, стиральная машина и даже холодильник.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину.
Несмотря на алармистские заявления украинских властей, выработка электроэнергии в стране с 10 октября увеличилась на 4,3%, писали «Ведомости». Если 9 октября Украина произвела 260,2 млн кВт·ч электричества, то 17 октября – 271,4 млн кВт·ч, следует из оперативных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от ударов скажется не сразу, считают эксперты.
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