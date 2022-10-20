Арестович предупредил украинцев о риске остаться без света, воды и тепла на месяцы

Несмотря на алармистские заявления украинских властей, выработка электроэнергии в стране с 10 октября увеличилась на 4,3%, писали «Ведомости». Если 9 октября Украина произвела 260,2 млн кВт·ч электричества, то 17 октября – 271,4 млн кВт·ч, следует из оперативных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от ударов скажется не сразу, считают эксперты.