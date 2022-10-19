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Украина с начала СВО потеряла 21% энергомощностей

Но экономика страны явно падает быстрее, чем выработка электроэнергии
Александр Соколов
Электростанции на Украине советские, т. е. при их строительстве обеспечивали повышенные меры защиты / Gleb Garanich / Reuters

С 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций страны, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее выработка электроэнергии в стране за это время увеличилась на 4,3%: если 9 октября Украина произвела 260,2 млн кВт·ч электричества, то 17 октября – 271,4 млн кВт·ч, следует из оперативных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от ударов скажется не сразу, считают эксперты.

О разрушении 30% электростанций Украины Зеленский заявил 18 октября в своем Twitter. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Ранее, 11 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко привел те же данные, заявив CNN, что от российских ракет за два дня пострадали около 30% энергетической инфраструктуры Украины (не уточнялось, речь идет только об электростанциях или также о сетях, – «Ведомости»). Власти пытаются «быстро восстановить подключение к другим источникам», говорил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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