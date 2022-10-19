Украина с начала СВО потеряла 21% энергомощностей

Украина с начала СВО потеряла 21% энергомощностейНо экономика страны явно падает быстрее, чем выработка электроэнергии
С 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций страны, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее выработка электроэнергии в стране за это время увеличилась на 4,3%: если 9 октября Украина произвела 260,2 млн кВт·ч электричества, то 17 октября – 271,4 млн кВт·ч, следует из оперативных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от ударов скажется не сразу, считают эксперты.
О разрушении 30% электростанций Украины Зеленский заявил 18 октября в своем Twitter. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Ранее, 11 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко привел те же данные, заявив CNN, что от российских ракет за два дня пострадали около 30% энергетической инфраструктуры Украины (не уточнялось, речь идет только об электростанциях или также о сетях, – «Ведомости»). Власти пытаются «быстро восстановить подключение к другим источникам», говорил он.