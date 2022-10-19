Украина с начала СВО потеряла 21% энергомощностей

О разрушении 30% электростанций Украины Зеленский заявил 18 октября в своем Twitter. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Ранее, 11 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко привел те же данные, заявив CNN, что от российских ракет за два дня пострадали около 30% энергетической инфраструктуры Украины (не уточнялось, речь идет только об электростанциях или также о сетях, – «Ведомости»). Власти пытаются «быстро восстановить подключение к другим источникам», говорил он.