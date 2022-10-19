Путин обвинил Киев в создании бандподполья на территории России
«Наследники бандеровцев» пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
«Как и их идейные предшественники — бандеровцы, пособники Гитлера, [неонацисты] пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
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