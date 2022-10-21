Кадыров сообщил о захвате оборонительного укрепления ВСУ в Донбассе
Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» захватили оборонительные сооружения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения», — написал Кадыров. Он уточнил, что троих украинских военных взяли в плен.
Кадыров заявил, что в настоящее время продолжается освобождение ДНР. По его словам, «враг постепенно выдавливается с хорошо оборудованных огневых позиций».
Ранее сегодня Кадыров сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны на одном из участков, который контролируется спецназом «Ахмат». Он добавил, что это лишь один из многих участков, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону.
Также очередную сводку о ходе спецоперации опубликовало Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали о срыве попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР и ДНР. Кроме того, российские военные пресекли две попытки украинских войск продвинуться в Херсонской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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