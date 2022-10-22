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Шольц опроверг угрозы России эскалацией конфликта на Украине

Ведомости

Россия не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, западные СМИ достаточно вольно трактуют сообщения о переговорах между Берлином и Москвой.

Шольц ответил на вопрос издания о том, угрожал ли когда-либо президент РФ Владимир Путин Германии эскалацией конфликта на Украине. 

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

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13 сентября президент Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия.

После этого Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk говорил, что переговоры с президентом России проходят, как правило, в дружеском тоне.

В октябре стало известно, что парламент Германии планирует направить Украине новый пакет помощи на 11 млн евро в преддверии холодов. Кроме того, вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo. Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечало, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Киеву военной продукции на сумму 775 млн евро. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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