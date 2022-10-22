Шольц опроверг угрозы России эскалацией конфликта на Украине

В октябре стало известно, что парламент Германии планирует направить Украине новый пакет помощи на 11 млн евро в преддверии холодов. Кроме того, вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo. Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечало, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Киеву военной продукции на сумму 775 млн евро.