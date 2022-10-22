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В Белгородской области приступили к возведению защитных сооружений

Ведомости

Власти Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал Гладков. На одной из прикрепленных к публикации фотографий видны малоэтажная застройка и асфальтированная трасса.

Глава региона призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.

Ранее по теме: Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14 человек

Ранее «Известия» сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Шебекино в Белгородской области.

10 октября стало известно, что в Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню. Глава региона рассказал, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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