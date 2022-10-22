В Белгородской области приступили к возведению защитных сооружений
Власти Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал Гладков. На одной из прикрепленных к публикации фотографий видны малоэтажная застройка и асфальтированная трасса.
Глава региона призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.
Ранее «Известия» сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Шебекино в Белгородской области.
10 октября стало известно, что в Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню. Глава региона рассказал, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь.