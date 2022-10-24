Группа демократов призвала Байдена изменить подход к конфликту на Украине

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября глава российского государства ввел на этих территориях военное положение. При этом Украина уже неоднократно заявляла об отказе от переговоров с Россией, в стране даже вступил в силу закон, который запрещает вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Путин.