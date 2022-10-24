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Группа демократов призвала Байдена изменить подход к конфликту на Украине

Ведомости

Группа из 30 американских парламентариев — представителей Демократической партии призвала администрацию президента США Джо Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов, направленное в Белый дом.

Издание отмечает, что видные однопартийцы Байдена призывает изменить подход к конфликту на Украине впервые. Это требование может затруднить усилия Байдена в обеспечении поддержки текущей политики на Украине, которая направлена на предоставление Киеву дорогостоящей военной помощи, в то время как многие республиканцы уже пригрозили прекратить поставки вооружений Украине, если им удастся занять большинство в конгрессе после промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября.

В письме, главным инициатором которого стала член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джаяпал, Байдена призвали предпринять активные дипломатические усилия, которые позволят создать почву для выработки условий прекращения огня на Украине.

Демократы также выразили обеспокоенность тем, что США не ведут регулярных переговоров с Россией, чтобы добиться прекращения конфликта, отметив, что «альтернативой дипломатии является затяжная война». Представитель Белого дома Джон Кирби, реагируя на письмо, заявил, что администрация Байдена с уважением относится к озабоченности конгрессменов, однако, по его словам, центральном игроком в вопросе принятия решения о переговорах должна быть Украина.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября глава российского государства ввел на этих территориях военное положение. При этом Украина уже неоднократно заявляла об отказе от переговоров с Россией, в стране даже вступил в силу закон, который запрещает вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Путин.

Российские власти неоднократно обвиняли страны Запада в том, что они намеренно затягивают конфликт на Украине, поставляя ей вооружения в большом количестве, а также в том, что они запретили Киеву вести прямые переговоры с Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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