Шольц сообщил о планах Запада обеспечить помощь Украине «на десятилетия вперед»

Ранее сегодня впервые с начала спецоперации на Украине в Киев прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне, но будем и дальше оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку», — сказал президент ФРГ по приезде.