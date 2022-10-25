Шольц сообщил о планах Запада обеспечить помощь Украине «на десятилетия вперед»
Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению Украины.
«Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Шольца, речь идет о создании «Плане Маршалла XXI века», который станет «задачей поколений». Он выразил надежду, что вопрос о восстановлении Украины также будет поднят на саммите G20 на Бали в ноябре.
Шольц добавил, что считает поддержку Украины Евросоюзом «правильным геополитическим решением». Канцлер ФРГ вновь подчеркнул, что ЕС будет оказывать Киеву помощь, сколько будет нужно. В частности, Берлин намерен продолжить поставки систем ПВО на Украину.
Также министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что Россия обязана участвовать в финансировании восстановления Украины. Она уточнила, что пока что «никто не может точно сказать, сколько денег потребуется» для этого.
Ранее сегодня впервые с начала спецоперации на Украине в Киев прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне, но будем и дальше оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку», — сказал президент ФРГ по приезде.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять Киеву оружие. В частности, 22 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Кристина Ламбрехт направили в минфин письмо с просьбой выделить 2,2 млрд евро в 2023 г. на поддержку Украины вместо запланированных в бюджете 697 млн евро.
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