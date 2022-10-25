Группа демократов отозвала призыв к Байдену об изменении подхода к Украине
Группа американских конгрессменов отозвала свое письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывала главу государства радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом сообщил CNN со ссылкой на распространенное заявление одного из парламентариев Прамилы Джаяпал.
«Прогрессивная группа конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом относительно Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения», – рассказала она.
Несколько опрошенных телеканалом парламентариев подтвердили, что подписали письмо еще в июне, однако с тех пор «многое изменилось». Многих членов Демократической партии письмо привело в ярость, поскольку из-за него ряд демократов могут теперь лишиться своих мест на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся уже в следующем месяце.
О письме группы из 30 американских парламентариев — представителей Демократической партии стало известно накануне. Конгрессмены, как сообщала The Washington Post, призвали предпринять активные дипломатические усилия, которые позволят создать почву для выработки условий прекращения огня на Украине.
Демократы также выразили обеспокоенность тем, что США не ведут регулярных переговоров с Россией, чтобы добиться прекращения конфликта, отметив, что «альтернативой дипломатии является затяжная война». Как подчеркнуло издание, такой призыв от видных однопартийцев Байдена поступил впервые.
Представитель Белого дома Джон Кирби, реагируя на письмо, заявил, что администрация Байдена с уважением относится к озабоченности конгрессменов, однако, по его словам, центральном игроком в вопросе принятия решения о переговорах должна быть Украина.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
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