Путин указал на высокий конфликтный потенциал в мире

Президент и ранее говорил о том, что мир трансформируется и движется к многополярности. «Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — отмечал Путин.