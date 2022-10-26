Путин указал на высокий конфликтный потенциал в мире
Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
По его словам, такое положение дел является следствием резкого обострения глобального геополитического противостояния — мир меняется и становится многополярным. При этом некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить «свою шатающуюся гегемонию», задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств, добавил глава государства.
В конце сентября Путин заявил, что однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.
Президент и ранее говорил о том, что мир трансформируется и движется к многополярности. «Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — отмечал Путин.
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