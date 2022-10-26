В Херсонской области продлят запрет гражданским на въезд на правобережье
Запрет на въезд гражданским лицам на правобережную часть Херсонской области будет продлен, чтобы облегчить выезд людей, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Это ограничение будет продлено, и сделано это все для того, чтобы [развести] эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским», – приводит его слова ТАСС.
По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.
О закрытии въезда на правобережье Херсонской области для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона.
По словам Сальдо, эвакуация жителей региона проходит за счет средств из федерального бюджета. Организованное перемещение сотрудников бюджетных организаций, в том числе учителей и врачей, началось 19 октября. Помимо этого на левый берег Днепра также переехали и региональные власти, управление в этот период будет вестись оттуда. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.
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