В Херсоне пригрозили выдворением на Украину за отказ принимать рубли
В Херсоне начали фиксировать случаи отказа принимать рубли, за подобное может грозить наказание вплоть до выдворение на занятые Украиной территории, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области, — поверьте, вас в принципе на сегодняшний день фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», – заявил он.
В частности, зафиксированы случаи отказа принимать российскую валюту в расчетах за продукты питания, пояснил Стремоусов, а в городе остаются «ждуны», надеющиеся на возвращение украинской власти. Спекулянтов будут привлекать к ответственности «по законам военного времени», пообещал он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.
18 октября Сальдо сообщил, что жителей правобережной части региона перевезут на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.
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