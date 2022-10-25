В Херсоне пригрозили выдворением на Украину за отказ принимать рубли

«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области, — поверьте, вас в принципе на сегодняшний день фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», – заявил он.