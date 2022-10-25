Газета
Политика

В Херсоне пригрозили выдворением на Украину за отказ принимать рубли

Ведомости

В Херсоне начали фиксировать случаи отказа принимать рубли, за подобное может грозить наказание вплоть до выдворение на занятые Украиной территории, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области, — поверьте, вас в принципе на сегодняшний день фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», – заявил он.

В частности, зафиксированы случаи отказа принимать российскую валюту в расчетах за продукты питания, пояснил Стремоусов, а в городе остаются «ждуны», надеющиеся на возвращение украинской власти. Спекулянтов будут привлекать к ответственности «по законам военного времени», пообещал он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.

18 октября Сальдо сообщил, что жителей правобережной части региона перевезут на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных