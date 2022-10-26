МИД предложил продлить безвизовый въезд для украинцев на территорию РФ
Безвизовый порядок въезда на территорию России для граждан Украины, действующий до 1 января, необходимо продлить, соответствующий проект указа президента РФ подготовило Министерство иностранных дел.
«Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения 1997 г... для этого требуется принятие указа президента Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу.
В МИДе подчеркнули, что введение виз для граждан Украины не окажет никакого воздействия на Киев, который «нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран», однако затронет рядовых украинцев, прежде всего беженцев.
1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
6 сентября замглавы МИДа Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. В министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г. Руденко отметил, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию. О том, что РФ пока не намерена вводить визы, говорил в начале октября замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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