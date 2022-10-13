Зеленский поручил рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция с данным предложением на сайте президента собрала более 25 000 подписей и была в соответствии с законодательством рассмотрена главой государства.
«Кабмину Украины предложено рассмотреть поднятый электронной петицией вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», – говорится в ответе Зеленского на петицию.
Зеленский также указал на то, в настоящий момент все пункты пропуска на границе с Белоруссией закрыты, кроме одного, где проходят возвращающиеся граждане Украины.
С Россией визовый режим Украина ввела 1 июля. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
6 сентября замглавы МИДа Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. В министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г. Руденко отметил, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию. О том, что РФ пока не намерена вводить визы, говорил в начале октября замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Москва до следующего года определится с ответными мерами на введение Киевом визового режима для россиян.
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