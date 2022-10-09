МИД: Россия определится с ответом на введение Украиной виз до января

6 сентября замглавы МИДа Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. В министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г. Руденко отметил, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию. О том, что РФ пока не намерена вводить визы, говорил в начале октября замглавы МИД РФ Евгений Иванов.