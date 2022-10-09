МИД: Россия определится с ответом на введение Украиной виз до января
Москва до следующего года определится с ответными мерами на введение Киевом визового режима для россиян, возможные меры «не должны быть зеркальными», заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
В июне, напомнили в МИДе, Украина вышла из российско-украинского соглашения 1997 г. о безвизовых поездках граждан. Киев ввел визовый режим с РФ 1 июля.
По мнению Полищука, «украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи».
«Согласно условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 г. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств», — сказал он.
Дипломат при этом отметил, что ответные меры «не должны быть зеркальными», а при принятии решения необходимо руководствоваться интересами России и ее граждан, а также «учитывать гуманитарные соображения».
1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
6 сентября замглавы МИДа Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. В министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г. Руденко отметил, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию. О том, что РФ пока не намерена вводить визы, говорил в начале октября замглавы МИД РФ Евгений Иванов.