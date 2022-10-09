МИД назвал красной линией поставки Киеву дальнобойных вооружений
Поставки западными странами Украине дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — сказал Полищук.
Киев продолжает настаивать на поставках из США дальнобойных баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, однако Вашингтон пока не собирается это делать, опасаясь эскалации конфликта, сообщал ранее CNN. МИД РФ, комментируя эту информацию, ранее заявил, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта.
В августе директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что предоставление Украине западных дальнобойных вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации.