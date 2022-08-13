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В МИД указали на расширение географии спецоперации из-за поставок оружия Киеву

Ведомости

Предоставление Украине западных дальнобойных вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дарчиев отметил, что российские власти не могут допустить наличия на украинской территории вооружений, представляющих угрозу России и подконтрольным ей районам, а также ДНР и ЛНР.

Западные страны поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей.

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Дискуссии о поставках оружия Украине привели к отставке итальянского премьер-министра Марио Драги. Между его правительством и крупнейшей партией в правящей коалиции «Движение пяти звезд» возникли разногласия, в том числе, по украинскому вопросу. Лидер движения, бывший премьер Джузеппе Конти, требовал от властей не снабжать Киев вооружением и сконцентрироваться на мирном урегулировании. А 21 июня Конте, как сообщает Bloomberg, и вовсе пригрозил выйти из коалиции, если правительство Драги не прекратит оружейные поставки на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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