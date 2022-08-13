В МИД указали на расширение географии спецоперации из-за поставок оружия Киеву

Дискуссии о поставках оружия Украине привели к отставке итальянского премьер-министра Марио Драги. Между его правительством и крупнейшей партией в правящей коалиции «Движение пяти звезд» возникли разногласия, в том числе, по украинскому вопросу. Лидер движения, бывший премьер Джузеппе Конти, требовал от властей не снабжать Киев вооружением и сконцентрироваться на мирном урегулировании. А 21 июня Конте, как сообщает Bloomberg, и вовсе пригрозил выйти из коалиции, если правительство Драги не прекратит оружейные поставки на Украину.