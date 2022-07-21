Украинский вопрос привел к отставке итальянского премьера

Со второй попытки премьер-министр Италии Марио Драги ушел в отставку – его заявление 21 июля удовлетворил президент страны Серджио Матарелла. Теперь страну в конце сентября этого года ждут досрочные выборы вместо плановых в марте 2023 г. Первый раз Драги пытался уйти в отставку 14 июля. Тогда верхняя палата парламента, сенат, выказала премьеру вотум доверия, но в голосовании не приняла участие крупнейшая партия в правящей коалиции «Движение пяти звезд». Из-за этого беспартийный технократ и бывший председатель Европейского центробанка Драги решил покинуть свой пост, заявив, что не видит своего правительства без поддержки крупнейшей партии. Тогда его отставку не принял Матарелла. Президент предложил Драги выступить в парламенте. По итогам выступления Драги снова получил технический вотум доверия в сенате – за него проголосовали 95 парламентариев из 192. На этот раз в вотуме не голосовали уже три партии – «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига».