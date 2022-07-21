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Украинский вопрос привел к отставке итальянского премьера

Италию ждут досрочные выборы и возможная победа правых
Глеб Мишутин
После ухода Драги будут усиливаться правые партии, и в перспективе к власти может прийти их коалиция / Andreas SOLARO / AFP

Со второй попытки премьер-министр Италии Марио Драги ушел в отставку – его заявление 21 июля удовлетворил президент страны Серджио Матарелла. Теперь страну в конце сентября этого года ждут досрочные выборы вместо плановых в марте 2023 г. Первый раз Драги пытался уйти в отставку 14 июля. Тогда верхняя палата парламента, сенат, выказала премьеру вотум доверия, но в голосовании не приняла участие крупнейшая партия в правящей коалиции «Движение пяти звезд». Из-за этого беспартийный технократ и бывший председатель Европейского центробанка Драги решил покинуть свой пост, заявив, что не видит своего правительства без поддержки крупнейшей партии. Тогда его отставку не принял Матарелла. Президент предложил Драги выступить в парламенте. По итогам выступления Драги снова получил технический вотум доверия в сенате – за него проголосовали 95 парламентариев из 192. На этот раз в вотуме не голосовали уже три партии – «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига».

Прения между Драги и «Движением пяти звезд» возникли после того, как крупнейшая партия не поддержала ряд решений правительства, в том числе по поставкам оружия Украине. Лидер движения, бывший премьер Джузеппе Конти, требовал от властей не снабжать Киев вооружением и сконцентрироваться на мирном урегулировании. А 21 июня Конте, как сообщает Bloomberg, и вовсе пригрозил выйти из коалиции, если правительство Драги не прекратит оружейные поставки на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных