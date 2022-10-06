Газета
Политика

Politico: Украина пересмотрела пожелания по вооружению и запросила больше ПВО

Ведомости

Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Как пишет Politico, в настоящее время этот вопрос с украинскими властями прорабатывает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Politico ссылается на представителей Пентагона, которые подтвердили, что к ноябрю Киев получит два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Вооружение может сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Как отмечает газета, «это как раз то, чего ищет Украина». Системами ПВО Украина запасается в ожидании ожесточенных боев зимой, пишет Politico. 

По данным издания, на этой неделе Расмуссен встретится с американскими чиновниками в Вашингтоне. В настоящее время экс-генсек НАТО находится в Киеве, где обсуждает с украинскими властями киевское соглашение о безопасности. В начале сентября офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности. Согласно документу, западные страны должны оказывать материальную поддержку Киеву и продолжить поставки оружия.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. В частности, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за военную помощь Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта. В то же время, говорил глава министерства Сергей Лавров, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Стремоусов сообщил о стягивании техники НАТО на херсонское направление

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных