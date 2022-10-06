Politico: Украина пересмотрела пожелания по вооружению и запросила больше ПВО
Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Как пишет Politico, в настоящее время этот вопрос с украинскими властями прорабатывает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Politico ссылается на представителей Пентагона, которые подтвердили, что к ноябрю Киев получит два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Вооружение может сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Как отмечает газета, «это как раз то, чего ищет Украина». Системами ПВО Украина запасается в ожидании ожесточенных боев зимой, пишет Politico.
По данным издания, на этой неделе Расмуссен встретится с американскими чиновниками в Вашингтоне. В настоящее время экс-генсек НАТО находится в Киеве, где обсуждает с украинскими властями киевское соглашение о безопасности. В начале сентября офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности. Согласно документу, западные страны должны оказывать материальную поддержку Киеву и продолжить поставки оружия.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. В частности, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за военную помощь Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта. В то же время, говорил глава министерства Сергей Лавров, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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