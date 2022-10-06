Politico: Украина пересмотрела пожелания по вооружению и запросила больше ПВО

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. В частности, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».