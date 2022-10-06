Стремоусов сообщил о стягивании техники НАТО на херсонское направление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать большое количество военной техники из стран НАТО на херсонское направление, об этом рассказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС. При этом натиск удается сдерживать, подчеркнул он.
«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», — сказал Стремоусов.
Замглавы администрации области также сообщил о постоянных потерях украинской армии. По его словам, ежедневно на херсонском направлении ВСУ теряют более 300 человек.
Ранее сегодня председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стягивании вооруженными силами Украины к линии соприкосновения с Запорожской областью «впечатляющего» количества оружия и людей, число которых намного больше, чем за все время проведения специальной военной операции России.
По его словам, несмотря на большие потери ВСУ, украинская армия продолжает наступать на линии соприкосновения в Запорожской области. Он отметил, что все потери «быстро восполняются».
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