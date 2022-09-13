Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины

О разработке документа в начале июля сообщил Владимир Зеленский. Тогда Ермак подчеркивал, что гарантии безопасности должны не только охватывать военную, политическую, финансовую и другие сферы, но и включать санкционную политику. В августе в офисе президента Украины обещали опубликовать документ о гарантиях безопасности уже к концу месяца. Тогда Ермак предупреждал, что проект будет «очень мощным».