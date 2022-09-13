Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины
Офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины. Документ опубликован на сайте президента страны.
Как сообщили в пресс-службе офиса, проект 13 сентября представили в Киеве глава офиса Зеленского Андрей Ермак и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Отмечается, что над документом под названием «Киевский договор о безопасности» работали бывшие премьер-министры, министры, а также высокопоставленные чиновники и ученые из разных демократических стран.
Из проекта следует, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться. В связи с этим Киеву требуются инвестиции в оборонительно-промышленную базу, поставки оружия и военной техники, а также совместные учения со странами Евросоюза и НАТО.
Кроме того, пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, технического и информационного характера, а также действия, которые будут приняты в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Гарантами безопасности Украины, согласно проекту, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.
Отдельное внимание в документе уделено антироссийским санкциям. Подчеркивается, что гаранты безопасности «должны воздержаться от отмены санкций против России». Снятие ограничений возможно лишь в том случае, если Москва прекратит спецоперацию, гарантирует, что не предпримет подобных шагов в будущем, и компенсирует Украине ущерб от военных действий на территории страны.
Ермак подчеркнул, что гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.
О разработке документа в начале июля сообщил Владимир Зеленский. Тогда Ермак подчеркивал, что гарантии безопасности должны не только охватывать военную, политическую, финансовую и другие сферы, но и включать санкционную политику. В августе в офисе президента Украины обещали опубликовать документ о гарантиях безопасности уже к концу месяца. Тогда Ермак предупреждал, что проект будет «очень мощным».
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