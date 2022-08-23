В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности для Украины к 29 августа

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили мирные переговоры. Последний раз встреча прошла 29 марта в Стамбуле. В ходе них Украина предложила новую систему гарантий безопасности, которые в том числе включают нейтральный статус государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России.