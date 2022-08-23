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Политика

В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности для Украины к 29 августа

Ведомости

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к концу августа. Такое заявление сделал на брифинге глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на УНИАН.

«До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинские власти считают гарантии безопасности важным вопросом и «постоянно говорят об этом своим партнерам».

По словам главы офиса Зеленского, это будет «очень мощный» документ. С его текстом Ермак уже ознакомился.

В начале июля Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вместе с Андреем Ермаком возглавит платформу по разработке гарантий безопасности для Украины. Тогда глава офиса Зеленского заявил, что они должны не только охватывать военную, политическую, финансовую и другие сферы, но и включать санкционную политику.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили мирные переговоры. Последний раз встреча прошла 29 марта в Стамбуле. В ходе них Украина предложила новую систему гарантий безопасности, которые в том числе включают нейтральный статус государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных